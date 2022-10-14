Семьи под защитой: как в Татарстане помогают мобилизованным и их родным

По всему Татарстану стали действовать меры дополнительной поддержки мобилизованных и их семей. Полным ходом идет сбор гуманитарной помощи новобранцам, а дети призывников теперь могут бесплатно посетить музеи и зоопарк. В стороне не остался никто. «Татар-информ» рассказал, какие льготы и помощь положены мобилизованным и их близким в Татарстане.

Выплаты и льготы: сколько получит мобилизованный

О том, что дополнительная помощь и поддержка мобилизованным и их семьям необходима, стали говорить почти сразу после Указа Президента РФ от 21 сентября. Уже через неделю, 28 сентября, в Госдуму был внесен законопроект о федеральной поддержке для военнослужащих и их родных.

Кредитные каникулы предоставляются на период прохождения службы. Также мобилизованные будут освобождены от уплаты налога на имущество Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В документе, к примеру, прописана единовременная выплата мобилизованному в размере 300 тыс. рублей. Кроме того, там говорится об освобождении от уплаты процентов по ипотечным и потребительским кредитам. Кредитные каникулы предоставляются на период прохождения службы. Также мобилизованные, исходя из текста законопроекта, будут освобождены от уплаты налога на имущество. Стоит отметить, что общих «правил» нет и каждый регион будет самостоятельно принимать решение о том, какие именно меры поддержки необходимы семьям резервистов.

В Татарстане с первых дней объявленной частичной мобилизации Президент республики Рустам Минниханов поручил чиновникам отнестись к данному вопросу без формализма, а семьи мобилизованных взять на особый контроль.

Компания не может уволить мобилизованного сотрудника, трудовой договор с ним должен быть приостановлен на время службы Фото: © «Татар-информ»

Начнем с самого начала. Первый вопрос, который волнует большинство мобилизованных, – что будет с их работой и будут ли платить зарплату во время боевого слаживания на полигоне, а также непосредственно после попадания в зону СВО.

Согласно постановлению Правительства РФ, ни частная, ни государственная компания не может уволить мобилизованного сотрудника. Трудовой договор с ним должен быть приостановлен на время службы. Это напоминает процедуру выхода в декрет – место остается за работником, однако работодатель может взять на него другого человека, но только на срочный трудовой договор. Таким образом, все, кто был призван по мобилизации, смогут вернуться на свои рабочие места на прежних условиях.

Теперь о том, какие зарплаты будут получать мобилизованные жители республики и в какие сроки их начнут начислять. Так, на период сборов в учебке и боевого слаживания жалованье будет складываться из двух составляющих – оклада по воинскому званию и оклада по воинской должности. Таким образом, средняя ежемесячная зарплата рядового и сержанта будет достигать 25-30 тыс. рублей, а офицера – 35-40 тыс. рублей.

Как только мобилизованный прибывает в зону СВО, зарплата будет рассчитываться иначе. К окладу по воинскому званию прибавляются уже два оклада по воинской должности, а к ним плюсуются суточные в размере 4222 рубля. Мобилизованным также положены надбавки, к примеру, за участие в активных боевых действиях – порядка 8 тысяч рублей в день. Таким образом, рядовой и сержант в зоне спецоперации на Украине будут получать от 200 тыс. рублей. Офицерский состав – от 250 тыс. рублей.

Зарплата призывникам начинает начисляться с момента попадания в списки и выплачивается раз в месяц с 10-го по 20-е число.

Ильсур Метшин особо отметил, что бойцы должны чувствовать поддержку и быть уверены, что их близкие и родные не одни Фото: kzn.ru

«Люди должны чувствовать поддержку»

Практически с первых дней мобилизации в Казани начал свою работу городской штаб по поддержке семей резервистов. Первое заседание прошло под руководством мэра города Ильсура Метшина 5 октября. На нем градоначальник особо отметил, что бойцы должны чувствовать поддержку и быть уверены, что их близкие и родные не одни.

Одной из основных задач Ильсур Метшин назвал обеспечение комфортных бытовых и санитарных условий на пунктах сбора мобилизованных и, конечно, поддержку их семей – как моральную, так и финансово-социальную. Мэр подчеркнул, что наряду с общими мерами поддержки будет необходим индивидуальный подход к каждой семье.

На сегодняшний день в Казани разработан план поддержки семей мобилизованных, сформированный по первым результатам их опросов.

В республике установлена единовременная выплата в 20 тыс. рублей на каждого ребенка из семьи мобилизованного. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Средства на пособия будут выделены из резервного фонда Правительства Татарстана.

Дошкольники, чьи отцы были призваны по частичной мобилизации, с 1 ноября будут посещать детские сады совершенно бесплатно – абонентская плата и плата за питание также снимаются. Для детей мобилизованных (до 18 лет включительно) с 10 октября вводится бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта. Это автобусы, троллейбусы, трамваи и метро. Льгота на бесплатный проезд не распространяется на междугородние автобусные маршруты.

Еще одним бонусом стало бесплатное посещение для детей резервистов музеев и театров. Это стало возможным благодаря поддержке Министерства культуры РТ. Также абсолютно бесплатно можно будет сходить в зоопарк, филармонию, кинотеатры, дворцы культуры и на представления в концертных залах республики. Вместе с ребенком бесплатно посетить мероприятие сможет один сопровождающий.

Плюсом к этому для детей мобилизованных организовано бесплатное посещение бассейнов, тренажерных залов и легкоатлетического манежа. Это касается исключительно индивидуальных занятий.

Для детей мобилизованных казанцев станет бесплатным посещение муниципальных спортивных объектов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Объединение подростковых клубов «Подросток» ведет бесплатный дополнительный набор в кружки и секции, а Казанский молодежный центр им. Гайдара предоставляет возможность на безвозмездной основе заниматься в студиях по различным творческим направлениям.

В Казани для подтверждения льгот с 8 октября в районных администрациях семьям мобилизованных стали выдавать пластиковые карты «Батыр». Для ее получения родителям необходимо с паспортом, свидетельством о рождении ребенка обратиться в администрацию района по месту прописки. После проверки документов ребенку будет выдана пластиковая карта с серийным номером.

Адреса районных администраций Казани: • Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов: ул. Волгоградская, 32; тел. (843) 223-22-33 • Администрация Вахитовского и Приволжского районов: ул. Ипподромная, 14; тел. (843) 223-21-11, 223-21-92 • Администрация Кировского и Московского районов: ул. Восстания, 82; тел. (843) 223-29-99 • Администрация Советского района: ул. Шуртыгина, 1; тел. (843) 223-20-00



Еще одна мера поддержки семей мобилизованных казанцев – бесплатные путевки в муниципальные лагеря. На осенние каникулы будут организованы смены для детей от 7 до 17 лет. Желающие могут зайти на сайт Центра «Ял» и заполнить заявку.

Мэр города Ильсур Метшин особо отметил, что в вопросе поддержки семей мобилизованных необходимо проявлять внимательное отношение.

«Бассейны ли это, подростковые ли клубы, какие-то наши дополнительные внешкольные занятия и общественный транспорт, пожалуйста, чтобы было чуткое отношение, никакой бюрократии. Сложный период переживают семьи, женщины, чьи мужья отправились на службу. Наша задача сейчас – всех их поддержать, быть на постоянной связи с ними. Если поймем, что мы упустили что-то в перечне мер поддержки, обязательно дополним. Одним словом, должна быть живая, системная, постоянная работа», – подчеркнул градоначальник.

С 1 октября телефон горячей линии заработал на базе «Доброй Казани» Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Мы поможем победить их страхи»

С 1 октября в Казани заработал кол-центр в офисе «Доброй Казани» для помощи семьям мобилизованных. На данный момент в штате трое сотрудников, двое из них – психологи.

«За две недели нам поступило более 500 звонков. И это только по вопросам, связанным с мобилизованными. Сначала из-за паники у нас спрашивали, как вернуть человека, как помочь ему. Сейчас, когда обстановка стабилизировалась, они интересуются льготами, а также просят психологической поддержки», – рассказала директор АНО «Добрая Казань» Татьяна Мерзлякова.

В основном за помощью к психологам обращаются возлюбленные мобилизованных и их родители. Люди не могут справиться со своими переживаниями и страхами. Случается, что навязчивое состояние переходит в панику. Они не могут выйти из этого состояния, и им становится необходима помощь специалистов. Порой помогает даже простой разговор по душам.

«Нам звонят люди, которым просто страшно. Они говорят, что не уверены в будущем и боятся за себя и своих близких, которые попали под мобилизацию. Люди после долгих переживаний начинают замыкаться в себе и надумывать себе всякое. Мы всегда готовы помочь им восстановиться», – дополнила Татьяна.

В офисе «Доброй Казани» собирают гуманитарную помощь для отправки мобилизованным Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

На базе «Доброй Казани» организован Фонд помощи семьям мобилизованных, куда все желающие смогут перечислить деньги. Из этого фонда будут выделяться средства на так называемую адресную помощь – покупку лекарств, продуктов, вещей и средств первой необходимости. Кроме того, волонтеры будут помогать семьям выполнять текущие домашние дела, ходить за лекарствами и многое другое.

Также в офисе «Доброй Казани» собирают гуманитарную помощь для отправки мобилизованным. Люди приносят теплые вещи, носки и бытовую химию. Собранный груз планируют отправлять бойцам каждые две недели.

По любым вопросам семьи мобилизованных могут обратиться по номеру (843) 558-74-18 или прийти в офис, расположенный в доме №5 по улице Сеченова.

Доброволец СВО Евгений Жемков открыл пункт сбора гуманитарной помощи российским военным. К бойцам едут необходимые вещи и письма со словами поддержки от жителей республики Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Гуманитарная помощь и письма бойцам

Помощь мобилизованным и тем, кто уже отправился в зону СВО, оказывается не только со стороны властей. Активно в сборе гуманитарных грузов участвуют обычные жители республики, которым просто не все равно.

Один из них – профессиональный военный Евгений Жемков. За плечами у мужчины не один год службы. Несколько месяцев назад Евгений вернулся из зоны проведения специальной военной операции и знает не понаслышке, что именно нужно нашим ребятам: теплые перчатки, носки, резиновые сапоги и бутилированная вода. Сейчас эти вещи нужнее всего нашим военным. Кроме того, среди необходимого плащи-накидки, термобелье, туристические коврики, газовые баллоны и… шоколад. Даже на фронте хочется себя побаловать сладким.

Активно в сборе гуманитарных грузов участвуют обычные жители республики, которым просто не все равно Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Первый список необходимого формировался еще до частичной мобилизации. Я купил на свои деньги вещи, которые необходимы солдатам, так как прекрасно знаю, что им нужно. Ну а наш сбор вещей произошел абсолютно стихийно. Мы с друзьями – ветераны движения "барсов" – решили помочь товарищам на фронте в вещевом и пищевом довольствии. Дело в том, что сражения – это большая и тяжелая работа, и износ любого имущества там колоссальный. Боеприпасов и оружия вдоволь, а перчатки, носки и ботинки быстро приходят в негодность по разным причинам. Срок службы любой вещи после пары пережитых обстрелов идет на недели», – поделился Евгений Жемков.

Помощь стараются брать только вещами и инструментами. Кроме того, военнослужащий запустил не новый, но такой нужный флешмоб – «Письмо солдату». Он призывает всех писать нашим ребятам на фронт письма со словами поддержки.

«Они должны знать, что их здесь любят и ждут. Не только близкие и родные, но и вся страна», – подчеркнул Евгений Жемков.

Помощь стараются брать только вещами и инструментами Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Районы не остались в стороне

Активно помогают мобилизованным и их семьям во всех районах республики. Каждый хочет стать частью чего-то большого и, абсолютно точно, важного. Власти районов Татарстана прекрасно понимают, что сейчас каждая помощь – на вес золота.

К примеру, в Набережных Челнах для детей мобилизованных отменена абонентская плата в детских садах, спортивные и творческие кружки для ребят станут бесплатными. Также дети резервистов вместе с одним сопровождающим смогут посещать культурно-массовые мероприятия – театральные постановки, концерты, спектакли и так далее. Как и в Казани, чтобы получить все полагающиеся льготы, необходимо, чтобы один из родителей подал заявление.

Так, накануне по поручению мэра Челнов Наиля Магдеева в татарском драмтеатре прошел спектакль для детей мобилизованных. Маленькие челнинцы, которые пришли в сопровождении мам или бабушек, посмотрели необычную постановку «Маугли» казанского театра кукол «Экият».

Детей мобилизованных освободят от абонентской платы и платы за питание в детских садах Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Для челнинских призывников, попавших в первую волну частичной мобилизации, от руководства города также подготовлены бонусы. Каждый мобилизованный получил по 20 тыс. рублей и специальные рюкзаки с предметами первой необходимости. В них термобелье, полотенца, носки, сухпаек, медикаменты.

Меры поддержки мобилизованным и их семьям также оказываются в Нижнекамске. Как и в Казани, здесь создан оперативный штаб. Его возглавил глава района Рамиль Муллин. В районе разработаны 15 дополнительных мер поддержки. Помогать будут не только детям, но и всем членам семьи.

Пожилые родственники мобилизованных могут рассчитывать на бесплатное надомное обслуживание сотрудниками Центра социального обслуживания населения. Волонтеры помогут пенсионерам с уборкой квартиры, дома либо приусадебного участка. Для жен и взрослых детей призывников будет организовано профессиональное обучение и дополнительные курсы, а также им помогут при необходимости найти работу.

В Альметьевске мобилизованным гражданам вручали новые рюкзаки, содержимое которых было собрано силами администрации, предприятий и организаций Фото: пресс-служба главы Альметьевского района РТ

В Альметьевске мобилизованным вручили новые рюкзаки объемом 100 литров, содержимое которых было собрано силами администрации, предприятий и организаций. В него уместились комплект нательного белья (термобелье), две пары термоносков, спальник с мембранным чехлом; аптечка, индивидуальный медицинский набор, мультитул, набор туриста (котелок, кружка, ложка, тарелка) и многое другое.

Не остался в стороне Зеленодольск. Во время сборов на площадке у городского военкомата призывники от администрации района получили наборы первой необходимости: утепленные трико, футболки, носки, шапки, перчатки, сухой паек и медикаменты. Также исполком планирует докупить и передать на сборный пункт в Казань спальные мешки, карабины и «сидушки».

На проводах у военного комиссариата в Зеленодольском районе мобилизованным гражданам вручили наборы первой необходимости Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

Более тонны яблок в качестве помощи направили в сборный пункт на «Казань Экспо» сотрудники агрофирмы из Верхнеуслонского района Татарстана. В сборе и отправке урожая участвовали все сотрудники компании.

Поддержка мобилизованным от предприятий Татарстана

Отдельную помощь сотрудникам, которые попали в списки на частичную мобилизацию, окажут и предприятия. Так, компания «СИБУР» будет выплачивать мобилизованным сотрудникам не меньше чем по 50 тыс. рублей, даже если человек ранее получал меньше. АО «ТАИФ-НК» сообщало, что кроме выплат самим работникам с семьями мобилизованных будет вестись индивидуальная работа.

Отдельные меры поддержки мобилизованным будут организованы и на автогиганте КАМАЗ. Предприятие заявляло, что планирует выплачивать по 50 тыс. рублей мобилизованным сотрудникам.

КАМАЗ заявил, что планирует выплачивать по 50 тысяч рублей мобилизованным сотрудникам Фото: kamaz.ru

Кроме того, «Татар-информу» удалось узнать, как на одном из крупных оборонных предприятий Казани помогают мобилизованным. Всем резервистам была оказана материальная помощь. Ее размер не разглашается, но, по данным агентства, эта сумма варьируется от 20 до 80 тыс. рублей. Помимо этого, мобилизованных обеспечили комплектом зимней одежды и обуви, приобрели для них термобелье, теплые носки, спальный мешок, туристический коврик, специальный туристический рюкзак объемом 90 литров, а также аптечку со всеми необходимыми медикаментами. Рабочие места за резервистами сохраняются, и после возвращения из зоны СВО они вернутся к своим обычным трудовым будням.



Фото на анонсе: пресс-служба главы Альметьевского района РТ