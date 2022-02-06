Семья Муратовых выражает соболезнования родным и близким Константина Куранова

Семья Муратовых выражает глубокие соболезнования в связи с кончиной известного журналиста и преподавателя Казанского федерального университета Константина Куранова его родным и близким.

Напомнив о профессионализме, таланте и отмечавшейся всеми доброте телеведущего, Муратовы подчеркнули, что память о нем навсегда останется в их сердцах.

Известный казанский журналист, преподаватель КФУ, ведущий прогноза погоды на телеканале «Эфир» Константин Николаевич Куранов скончался накануне на 87-м году жизни. Подробнее о том, каким он запомнится близким и друзьям, читайте в материале ИА «Татар-информ».