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Общество
6 февраля 2022  09:17

Семья Муратовых выражает соболезнования родным и близким Константина Куранова

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Семья Муратовых выражает глубокие соболезнования в связи с кончиной известного журналиста и преподавателя Казанского федерального университета Константина Куранова его родным и близким.

Напомнив о профессионализме, таланте и отмечавшейся всеми доброте телеведущего, Муратовы подчеркнули, что память о нем навсегда останется в их сердцах.

Известный казанский журналист, преподаватель КФУ, ведущий прогноза погоды на телеканале «Эфир» Константин Николаевич Куранов скончался накануне на 87-м году жизни. Подробнее о том, каким он запомнится близким и друзьям, читайте в материале ИА «Татар-информ».

#смерть журналиста
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