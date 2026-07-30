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Общество 30 июля 2026 18:02

Семья из Зеленодольского района спасла черного коршуна, запутавшегося в леске

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Семья из Зеленодольского района спасла черного коршуна, запутавшегося в леске
Фото:

Семья из Зеленодольского района обнаружила в прибрежных кустах птицу, неподвижно лежавшую на поверхности воды. Спасатели вытащили ее на берег и обнаружили, что пернатое запуталось лапами и крыльями в рыболовной леске. После освобождения птицу оставили обсыхать у дома, после чего хозяева связались со специалистами Госкомитета РТ по биологическим ресурсам, сообщает ведомство.

По полученной информации, при осмотре выяснилось, что спасенная птица – черный коршун. Серьезных травм у хищника не обнаружено, однако он вел себя странно и пытался снова залезть в воду. Специалисты приняли решение отправить коршуна под наблюдение в лечебный корпус станции по спасению, передержке и возвращению редких видов животных в естественную среду обитания. За его состоянием установлено пристальное наблюдение. После восстановления сил птицу вернут в привычную среду.

Семья поблагодарила специалистов за оперативную консультацию и профессионализм.

#Зеленодольский район РТ #госкомитет по биоресурсам рт
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