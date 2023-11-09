Семья из Зеленодольска получила условку, пытаясь отбить телевизор от приставов

Житель Зеленодольска и его мать приговорены в совокупности к 3 годам лишения свободы за нападение на судебных приставов. Об этом сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

Как выяснилось, мужчина не платил налоги. Сумма задолженности составила 15 тысяч рублей. Несмотря на постоянные напоминания приставов, житель Зеленодольска не спешил погашать имеющиеся долги. В результате сотрудники отправилась к должнику по месту жительства.

В момент, когда пристав начала составлять арест на 2 телевизора, 65-летняя мать должника, будучи в хмельном состоянии, с кулаками набросилась на пристава-исполнителя, а пьяный должник попытался вытолкнуть сотрудника из квартиры. Именно попытался, потому что мгновенно на его руках оказались наручники. Приставы вызвали полицию, на нападавших завели уголовное дело.

Накануне Зеленодольский городской суд приговорил женщину к 1 году лишения свободы условно, самого должника к 2 годам лишения свободы условно. В свою очередь долги погасить все же придется, телевизоры изъяты, отметили в ведомстве.

