Семья из Заинска отправила бронированный УАЗ для сына в зоне СВО

Жители Заинска Алексей и Нина Малафеевы отправили бронированный автомобиль в зону спецоперации. УАЗ предназначен их сыну, который находится там с ноября прошлого года, сообщает «Татарстан-24».

Когда родители узнали, что сыну и его сослуживцам нужен бронеавтомобиль, вместе с младшим сыном купили УАЗ, запчасти, отремонтировали и модернизировали его.

«Наша машина нужна им там для передвижения. Она бронированная — инкассаторская машина с пластинами», — рассказал брат бойца Иван.

Он поделился, что машина модернизировалась по пожеланиям бойцов — с ними постоянно советовались, уточняли, в чем они нуждаются.

Односельчане и добровольцы поддержали идею Малафеевых, и в результате УАЗ оказался заполнен гуманитарными грузами, которые получат боец под позывным «Арслан» и его сослуживцы. Ожидается, что машина доберется до места назначения уже в ближайшие дни.