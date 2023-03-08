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Семья из Заинска отправила бронированный УАЗ для сына в зоне СВО
Жители Заинска Алексей и Нина Малафеевы отправили бронированный автомобиль в зону спецоперации. УАЗ предназначен их сыну, который находится там с ноября прошлого года, сообщает «Татарстан-24».
Когда родители узнали, что сыну и его сослуживцам нужен бронеавтомобиль, вместе с младшим сыном купили УАЗ, запчасти, отремонтировали и модернизировали его.
«Наша машина нужна им там для передвижения. Она бронированная — инкассаторская машина с пластинами», — рассказал брат бойца Иван.
Он поделился, что машина модернизировалась по пожеланиям бойцов — с ними постоянно советовались, уточняли, в чем они нуждаются.
Односельчане и добровольцы поддержали идею Малафеевых, и в результате УАЗ оказался заполнен гуманитарными грузами, которые получат боец под позывным «Арслан» и его сослуживцы. Ожидается, что машина доберется до места назначения уже в ближайшие дни.
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