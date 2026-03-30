Семья из Тукаевского района передала автомобиль для отправки в зону СВО

Семья Зариповых из поселка Нефтебаза Тукаевского района передала автомобиль ВАЗ-2104 депутату района и активисту специальной военной операции Валерию Тигру для восстановления и последующей отправки на передовую.

Отмечается, что автомобиль будет приведен в рабочее состояние и в ближайшее время направлен военнослужащим. По словам Тигра, на его счету уже 46 восстановленных машин, переданных в зону СВО.

Семья Зариповых, воспитывающая шестерых детей, известна в республике активной волонтерской деятельностью. С 2023 года они изготовили почти 100 тыс. окопных свечей и тысячи порций сухих супов для военнослужащих.

«Мы знаем, как Валерий Валерьевич помогает бойцам, восстанавливает машины и отправляет их на передовую. У нас была «четверка», и мы решили, что она тоже должна послужить общей Победе», – рассказала Гульназ Зарипова.

В свою очередь Валерий Тигр поблагодарил семью за переданный автомобиль. «Такая поддержка дорогого стоит. Когда тыл помогает не только вещами, но и душой, это придает сил. Обещаю, что машина в ближайшее время будет восстановлена и отправлена на передовую», – отметил он.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.