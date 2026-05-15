Семья из Татарстана вышла в финал конкурса «Это у нас семейное»

Семья из Республики Татарстан стала победителем полуфинала конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей», сообщили в пресс-службе конкурса. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Семья».

В полуфинале в Уфе победителями стали 55 семей из Приволжского федерального округа, в том числе одна семья из Татарстана. Участники успешно выполнили серию творческих, спортивных и интеллектуальных заданий. Летом победители отправятся в Москву, где вместе с представителями других округов поборются за главные призы – 60 сертификатов по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий.

Победителем от РТ стала семья Полянских, Евграфовых, Халиуллиных из Казани: «Бешеные эмоции, радость! Мы выходим в полуфинал во второй раз! Для нас второй сезон конкурса был очень насыщенным – мы с удовольствием делали задания дистанционного этапа и дополнительные задания. Спасибо Президентской платформе "Россия – страна возможностей"!» – приводятся слова победителей в сообщении.

«Уфа достойно завершила череду окружных полуфиналов второго сезона. Приволжье – это удивительное сочетание культур, традиций и национальностей. Семьи, которые собрались здесь, показали, что настоящее богатство России в единстве. В окружном этапе приняли участие 285 семейных команд, из которых 55 вышли в финал. Всем участникам хочу сказать, что быть здесь – это уже результат, которым можно гордиться. Желаю увезти домой не только впечатления, но и новые знакомства, и, может быть, новые семейные традиции, которые останутся с вами надолго. Финалистам желаю достойно представить свои регионы в Москве. Ждем встречи!» – отметил генеральный директор платформы, ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

В уфимском полуфинале участвовали 14 семей из Татарстана. Победители были определены по итогам оценочных испытаний, включавших интеллектуальные, спортивные и творческие задания, объединенные темой «Быть семьей». Часть из них была посвящена культурному коду России – ключевой теме второго сезона. В программу вошла викторина Знание.Игра от Российского общества «Знание», где семьи демонстрировали эрудицию и умение работать в команде.

Фамилии семей-победителей традиционно станут известны в День семьи, любви и верности. Главные призы – 60 сертификатов по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия для финалистов. Окружные полуфиналы проходили с ноября 2025 года по май 2026 года для семей из всех федеральных округов. Всего на участие во втором сезоне зарегистрировались 196 576 семей из 89 регионов России.