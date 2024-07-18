Семья из Татарстана стала самой музыкальной семьей России

Семья Поповых-Каюмовых из Татарстана получила 500 тыс. рублей, заняв первое место в конкурсе «Вместе», где выбрали самую музыкальную семью страны по версии национального проекта Олега Газманова «Родники».

Также 500 тыс. рублей за победу в финале вручили семье Рыбачевых из Воронежской области.

Как сообщает Минмолодежи РТ, данный конкурс приурочен к Году семьи и проходит в рамках национального проекта «Демография». Участвовали в нем свыше 280 семей из 47 регионов страны. В финал вышли семь семей из пяти регионов РФ.

По итогам конкурса организаторы высоко оценили артистизм Поповых.

Фото: © Министерство по делам молодежи РТ

Интересно, что среди финалистов оказалась еще одна семья из Татарстана – Савенковы. Жюри понравилось, духовное наполнение творчества этой семьи. В итоге им вручили спецприз.

Также партнер конкурса Росастрономия подарила всём финалистам возможность назвать любым именем новую звезду, а парк-отель «Лесной» сертификат на 10 тысяч рублей.

«В Татарстане уделяется большое внимание самореализации семей. За наши семьи мы болели все вместе. Рады, что они смогли показать себя на достойном уровне. Поздравляем и желаем нашим семьям дальнейших творческих успехов», - отметила зампремьер-министра РТ Лейла Фазлеева.