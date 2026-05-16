Семья из Татарстана прошла в финал конкурса «Это у нас семейное»

Победителями полуфинала конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» в Уфе стали 55 семей из Приволжского федерального округа, в том числе и семья из Республики Татарстан. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Одержавшие победу конкурсанты успешно выполнили серию творческих, спортивных и интеллектуальных заданий. Летом победители полуфинала отправятся в Москву, чтобы вместе с представителями других округов побороться за главные призы конкурса – 60 сертификатов по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий.

Победителями стали десять семей из Нижегородской области, восемь – из Пензенской, семь – из Самарской, по пять семей – из Удмуртской и Чувашской республик, по четыре – из Республики Башкортостан и Пермского края, три семьи из Ульяновской области, по две – из Оренбургской и Саратовской областей, Республики Марий Эл, по одной семье – из республик Татарстан и Мордовия, а также Кировской области.

«Уфа достойно завершила череду окружных полуфиналов второго сезона. Приволжье – это удивительное сочетание культур, традиций и национальностей. Семьи, которые собрались здесь, показали, что настоящее богатство России в единстве. В окружном этапе приняли участие 285 семейных команд, из которых 55 вышли в финал. Всем участникам хочу сказать, что быть здесь – это уже результат, которым можно гордиться. Желаю увезти домой не только впечатления, но и новые знакомства, и, может быть, новые семейные традиции, которые останутся с вами надолго. Финалистам желаю достойно представить свои регионы в Москве. Ждем встречи!» – заявил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Победителем полуфинала от Республики Татарстан стала семья Полянских, Евграфовых и Халиуллиных из Казани. «Бешеные эмоции, радость! Мы выходим в полуфинал во второй раз! Для нас второй сезон конкурса был очень насыщенный – мы с удовольствием делали задания дистанционного этапа и дополнительные задания», – поделились татарстанцы и поблагодарили платформу «Россия – страна возможностей!».

В полуфинале приняли участие 39 семей из Нижегородской области, 30 – из Самарской, 29 – из Пермского края, 28 – из Удмуртской Республики, по 27 – из Республики Башкортостан и Пензенской области, 19 – из Оренбургской, 16 – из Саратовской, по 14 – из Республики Татарстан и Чувашской Республики, 12 – из Кировской области, по 11 – из Ульяновской области и Республики Мордовия, восемь – из Республики Марий Эл.

Победители были определены по итогам оценочных испытаний. Участники проходили интеллектуальные, спортивные и творческие задания, объединенные единой темой «Быть семьей». Часть из них была посвящена культурному коду России – ключевой теме второго сезона. В программу вошла в том числе и викторина Знание.Игра от Российского общества «Знание». Участвуя в ней, семьи демонстрировали эрудицию и умение работать в команде.

Фамилии семей – победителей конкурса традиционно будут названы в День семьи, любви и верности. Главные призы – 60 сертификатов по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия для финалистов. Окружные полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» проходили с ноября 2025 по май 2026 года для семей из всех федеральных округов. Всего на участие во втором сезоне зарегистрировался 726 191 человек – это 196 576 семей из 89 регионов России вместе со своими родственниками, проживающими в 82 странах.