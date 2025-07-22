Семья из Татарстана принимает участие во Всероссийских играх «Семейная зарница»

Заочный этап конкурса «Семейная зарница» стартовал 22 июля. К событию присоединятся 79 команд из разных регионов России. Республику Татарстан представит семья Хуснутдиновых-Соболевых из Набережных Челнов. Они активно занимаются спортом и уже прошли отборочный этап игр.

Заочный этап пройдет в онлайн-формате на платформе игры. Семьи примут участие в двух состязаниях: творческом – нужно будет подготовить видеовизитку, а также интеллектуальном – пройти тестирование на знание основ российской государственности и военной истории России.

Этап продлится до 10 августа включительно. По его результатам в финал игры пройдут 24 семейные команды от каждого федерального округа России. К финальным соревнованиям победителей заочного этапа будут готовить ветераны и участники СВО, приглашенные фондом «Защитники Отечества».

Отборочный этап игры завершился 21 июля, всего в нем приняли участие 420 семей со всей страны. Участники продемонстрировали свои знания истории России, показали навыки управления БПЛА и многое другое.

«"Семейная зарница" — это масштабный проект, направленный на патриотическое воспитание, укрепление традиционных ценностей, передачу знаний от старшего поколения младшему. Участникам нужно будет продемонстрировать не только физическую подготовку, но и кругозор, смекалку, творческие навыки», – подчеркнула статс-секретарь, заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

«Важно, что наставниками команд станут ветераны специальной военной операции, которые, как никто другой, понимают ценность взаимовыручки, поддержки, командной работы. Уверена, что такой формат известной игры окажется очень популярным и востребованным», – добавила она.

Провести в Год защитника Отечества «Семейную зарницу», а затем сделать мероприятие ежегодным предложила Анна Цивилева на заседании Всероссийского организационного комитета «Победа». Президент России Владимир Путин поддержал это предложение.

Проект направлен на патриотическое и духовно-нравственное воспитание, а также на укрепление семейных ценностей. Организаторами выступают Движение Первых, фонд «Защитники Отечества», Движение «Юнармия» и Центр «Воин».