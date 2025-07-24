Семья из Татарстана получила 1,5 млн рублей за переезд в село

Фото: пресс-служба Мамадышского района

В Мамадышском районе началась реализация масштабного плана по сохранению и развитию сельских территорий. В начале года местные власти анонсировали муниципальную программу, согласно которой желающие переехать из города в село могут получить субсидию на строительство дома или покупку вторичного жилья. Первые 1,5 миллиона рублей переведены на счет семьи Ильдара и Фанзии Юсуповых.

Семья состоит из четырех человек. Супруги воспитывают дочь и сына. Ильдар Юсупов – сварщик родом из Башкортостана, его супруга Фанзия – педагог из Мамадыша. Оба будут трудоустроены в Куюк-Ерыксинском сельском поселении, где они приобрели участок. Одним из факторов переезда стал диагноз младшего сына – у мальчика аллергия, и родители надеются, что смена климата пойдет ему на пользу.

Фото: пресс-служба Мамадышского района

На участке в Малмыжке уже есть летний домик, теплица и надворные постройки для содержания птицы. На более масштабную стройку и окончательный переезд в село Юсуповы не решались из-за отсутствия необходимый суммы. Уверенность в том, что все получится пришла после того, как специальная комиссия при программе одобрила пакет документов, а затем в Малмыжку приехал и глава Мамадышского района Вадим Никитин.

«Искренне рад! От момента, когда я смог сформулировать идею в программный документ и защитить инициативу по сохранению сельских территорий перед Раисом Татарстана прошло несколько лет, но все не зря. Я видел сегодня счастливых людей, полных энтузиазма и планов», – написал он на своей странице в социальных сетях.

Фото: пресс-служба Мамадышского района

В очереди на участие в муниципальной программе уже стоят более 40 семей. Переехать в Мамадышский район выразили желание жители Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска и других городов. Проект реализуется исключительно за счёт районного бюджета. Его цель – восполнить кадровый дефицит в сёлах и улучшить демографическую ситуацию. Семья Юсуповых, по их словам, планирует завести третьего ребёнка и развивать фермерское хозяйство.