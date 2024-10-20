Семья из Татарстана победила во Всероссийском семейном конкурсе

Ринат и Айгуль Шайхайдаровы из села Антоновка Камско-Устинского района РТ стали одними из победителей Всероссийского конкурса «Семья года - 2024» в номинации «Сельская семья», сообщается на сайте конкурса. Церемония награждения прошла в субботу, 19 октября, в Москве.

Всего в конкурсе поучаствовали более 11 тыс. семей. Оргкомитет рассмотрел 388 представлений на семьи–победители региональных конкурсов. Было 5 номинаций: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья» и «Семья – хранитель традиций».

По итогу 88 семей признаны победителями Всероссийского конкурса «Семья года».

Всероссийский конкурс «Семья года» – одно из ключевых мероприятий плана по проведению Года семьи в России. Конкурс проводится в целях реализации Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утвержденных по указу Президента России Владимира Путина.

Организаторами Всероссийского конкурса являются Минтруда РФ, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.