Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Семья из Татарстана через прокуратуру добилась более миллиона соцвыплаты на дом
Семья из Татарстана благодаря прокуратуре добилась более миллиона недополученной соцвыплаты на дом.
В 2018 году по решению комиссии одну из семей в Кайбицком районе Татарстана признали нуждающейся в улучшении жилищных условий.
Им было выдано свидетельство о предоставлении соцвыплаты на строительство дома.
Однако выплата была выдана не полностью, и до сих пор семья не может получить более миллиона рублей.
За восстановлением прав они обратились в прокуратуру, где после проверки направили иск в суд с требованием взыскать недополученную сумму соцвыплаты с Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.
Иск удовлетворили, прокуратура района возьмет на контроль восстановление нарушенных прав семьи.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников