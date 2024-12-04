Семья из Татарстана через прокуратуру добилась более миллиона соцвыплаты на дом

Семья из Татарстана благодаря прокуратуре добилась более миллиона недополученной соцвыплаты на дом.

В 2018 году по решению комиссии одну из семей в Кайбицком районе Татарстана признали нуждающейся в улучшении жилищных условий.

Им было выдано свидетельство о предоставлении соцвыплаты на строительство дома.

Однако выплата была выдана не полностью, и до сих пор семья не может получить более миллиона рублей.

За восстановлением прав они обратились в прокуратуру, где после проверки направили иск в суд с требованием взыскать недополученную сумму соцвыплаты с Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Иск удовлетворили, прокуратура района возьмет на контроль восстановление нарушенных прав семьи.