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Семья из Нурлата отправила участникам спецоперации 700 окопных свечей
Более 700 окопных свечей Светлана и Владимир Алиповы из Нурлата изготовили с осени 2023 года. Из них 180 сделаны совсем недавно для отправки с гуманитарным грузом бойцам СВО.
Как рассказала Светлана Алипова, когда объявили сбор банок для изготовления свечей, в их магазин начали приносить тару все, кому небезразлична судьба бойцов. В первый раз парафин они купили на свои средства, сейчас им обеспечивает «Боевое братство». И несмотря на занятость, предприниматели находят время для волонтерской деятельности.
«Времени нет — это не аргумент. Было бы желание и серьезный подход. Физическую работу выполняет муж, например он некондиционные банки доводит до стандарта», — поделилась активистка.
Сбором гумпомощи супруги занимаются с самого начала спецоперации. Сначала они отправляли для госпиталей и бойцов на передовой нательное белье, носки, постельные принадлежности, одеяла, подушки, еду. Все это передавали через Казанскую епархию, храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, потом и через «Боевое братство», «Коробку добра».
«Как не помогать участникам СВО? Моих только родственников, которые защищают нас в зоне спецоперации, 6 человек! Один, к сожалению, погиб. Мы с мужем большие патриоты, нас так воспитали родители. Не можем и не будем в стороне стоять и смотреть, когда они воюют! Мы не понимаем тех людей, которые в такой трудный для страны период ездят за границу. Надо занимать активную жизненную позицию!» — считают Алиповы.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Сирени Самерхановой.
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