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Семья из Нижнекамска передала 800 книг в Лисичанск
Семья из Нижнекамска передала на фронт около 800 книг. Пенсионеры собрали огромную коллекцию уникальных изданий с 1961 года.
Супруги всю жизнь были книгоманами, привозили ценные тома даже из Болгарии. Среди собраний не только классические произведения, но и фантастика, детские издания и книги по кулинарии.
Супружеская пара обратилась в местное отделение «Единой России», чтобы те посодействовали с доставкой литературы в Лисичанск или на Донбасс.
Вдохновила их на такой поступок жительница Московской области, которая отдала всю свою большую библиотеку на нужды СВО. Пенсионеры надеются, что эти книги будут полезны как и бойцам, так и мирному населению. В ближайшее время их отправят в нижнекамское отделение, далее в Казань, а потом издания попадут в Лисичанск.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения ее целей. В присоединении новых регионов к России Путин увидел следствие «общей судьбы и тысячелетней истории».
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой
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