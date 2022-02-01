Семья из Набережных Челнов, поверив мошенникам, отдала им 5 миллионов рублей

История началась с того, что 31-летнему челнинцу позвонил якобы полицейский из Москвы, который сообщил ему, что со счета мужчины некая девушка пытается снять деньги по договоренности, выданной самим челнинцем. Тот обеспокоился, ведь он никому не давал никаких договоренностей и не знал такую девушку.

Мужчина сразу доверился лжеполицейскому, и тот стал под различными предлогами выманивать деньги у челнинца якобы для их же защиты: житель Автограда «менял лицевой счет», переводил деньги на «безопасные счета», делал зеркальные заявки на займы и так далее. На все эти операции требовались деньги, которые челнинец брал, оформляя кредиты и занимая у родственников. Также он отдал под залог машину в микро-займовой компании.

Когда деньги челнинца якобы были спасены, мошенники сообщили, что такие же процедуры нужно повторить и со счетами родственников. В итоге мнимую защиту средств мужчина провел также для сестры и отца.

Получив более 5 миллионов рублей с семьи, мошенники перестали выходить на связь. Тогда челнинцы решили прийти в полицию, чтобы пообщаться с полицейским лично. Там им рассказали, что они попались на уловку аферистов. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Сотрудники полиции устанавливают личности мошенников. Уже известно, что их номера зарегистрированы в Челнах, Казани, Москве и Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.