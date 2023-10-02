Семья из Муслюмовского района Татарстана победила в конкурсе «Семья года»

Семья Айрата и Айгуль Шайгардановых, проживающая в селе Митряево Муслюмовского района Татарстана, вошла в число победителей восьмого Всероссийского конкурса «Семья года». Они победили в номинации «Молодая семья».

В этом году, как сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, на конкурс были представлены 384 заявки из 86 субъектов страны. Как отмечают в ведомстве, в этом году значительно выросло число семей – участников региональных конкурсов «Семья года». Так, в этом году в региональных конкурсах приняли участие 3 444 семьи. Это количество на 46,8% превышает число участников 2020 года.

По итогам конкурса текущего года были определены 85 семей-победителей. Из них 13 семей в номинации «Многодетная семья», 16 семей – «Молодая семья», 19 семей – «Сельская семья», 16 семей – «Золотая семья», 21 семья – в номинации «Семья – хранитель традиций». В числе лучших «Молодых семей» – семья Айрата и Айгуль Шайгардановых из села Митряево Муслюмовского района Татарстана.

Церемония награждения семей-победителей конкурса пройдет с 16 по 18 октября в Москве.

В 2023 году Всероссийский конкурс «Семья года» проводится восьмой раз. Его организаторами являются Министерство труда и социальной защиты РФ, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и органы исполнительной власти субъектов страны. Конкурс направлен на сохранение, укрепление и продвижение традиционных семейных ценностей, сообщают организаторы.