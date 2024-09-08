Семья из Менделеевского района: Детям надо показывать, что выборы - это праздник

Фото: стоп-кадр трансляции

На 13-часовом телемарафоне канала «ТНВ» «Всей семьей на выборы!» побывала семья Кашаповых-Нуриевых из Менделеевского района.

В эфире они представили родословную семьи на 10 поколений.

«Участие в выборах - это возможность определиться со своим будущим и показать пример детям. Маленькими мы ходили на выборы с родителями. Это был праздник. Нам надо показать нашим детям, что выборы - это праздник», – считают гости эфира.

Они рассказали, как в архивах нашли информацию о предках, и составили родословную семьи, исходящую с XVII века.

«Мама предложила составить родословную, мы поддержали. Узнали очень много интересных сведений. Обращались в Государственный архив. Все наши предки жили в Татарстане, на территории Менделеевского района. Мы знаем историю рода до 1710 года, 10 поколений. Рассказываем детям, они знают даты, имена», - рассказала мама.

Хозяйка дома привезла гостинец - оладьи из печи, и рассказала историю, связанную с этим традиционным в семье блюдом.

«Мой дед в годы войны был маленьким мальчиком, осиротел. Они с ребятами ходили в соседнюю деревню собирать мерзлую картошку. Из нее делали оладьи к празднику. Какие бы тяжелые не были времена, сохраняли настроение праздника, пусть из испорченной картошки, пекли оладьи. У нас тоже традиция - к праздничному столу готовим оладьи в печи», - рассказала она.

8 сентября в Татарстане проходят выборы депутатов Государственного Совета РТ VII созыва. 50 депутатов будут избраны по партийным спискам, еще 50 – по одномандатным избирательным округам. Центризбирком зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия – Патриоты – за справедливость», «Единая Россия», «КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации».

Гелюза Ибрагимова