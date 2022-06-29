Семья из Мариуполя попросила Фарида Мухаметшина помочь в оформлении гражданства России

Председатель Государственного Совета Татарстана, секретарь регионального отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин сегодня провел прием граждан в общественной приемной партии. К руководителю парламента обратилась семья, которая прибыла в Казань из Мариуполя Донецкой народной республики, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«Татьяна Здравкова вместе с сыном обратилась с просьбой помочь в восстановлении утерянных документов и оформлении российского гражданства. Кроме того, она отметила, что с момента их эвакуации из Мариуполя прекратилась связь с ее матерью. Сама Татьяна и ее сын, как и многие вынужденные переселенцы из Донбасса, проживает в одной из гостиниц Казани», – отметили в пресс-службе.

Мухаметшин заверил, что профильные министерства и ведомства обязательно подключатся к решению их проблемы. А присутствовавший на приеме депутат Госсовета, руководитель татарстанского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Динар Бариев добавил, что молодогвардейцы готовы помочь Татьяне Здравковой в поисках ее матери, тем более в настоящее время в Мариуполе работают волонтеры партии.

«Мы пройдем по всем адресам, пообщаемся с соседями, изучим все имеющиеся списки и базы данных, распространим информацию в пунктах временного размещении и гуманитарных штабах», – сказал он.

К главе парламента также обратилась участница народного ансамбля при Казанской Соборной мечети «Аль-Марджани» Наиля Сафиуллина с просьбой помочь приобрести национальную обувь «ичиги» для выступлений. Мухаметшин заметил, что свое желание помочь активистке выразил Казанский техникум народных художественных промыслов. В ближайшее время на безвозмездной основе ей передадут такую обувь.

Глава Семиозерского сельского поселения Высокогорского района Рамиль Гусамов попросил Председателя Госсовета оказать поддержку в проведении праздника. Речь идет о Дне Семиозерского сельского поселения, который имеет давнюю историю и недавно был возрожден. В этом году он пройдет 2 июля. Мухаметшин ответил, что народные традиции необходимо сохранять и посильная помощь селу будет оказана.

«Приемы граждан в общественной приемной у нас проходят регулярно. Такая форма работы доказала свою эффективность. Люди стали больше доверять, обращаться по самым разным вопросам. Всегда слежу за тем, чтобы каждое обращение было рассмотрено и, по возможности, решено положительно», – заявил после завершения приема граждан глава парламента.