Свыше 1,2 млн рублей выделено семье из Лаишево на улучшение жилищных условий

Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ.

В Лаишевском районе продолжается реализация программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2026–2030 годы. В текущем году свидетельство на получение социальной выплаты вручено семье Хайруллиных из города Лаишево.

Размер субсидии составил более 1,2 млн рублей. Средства будут направлены на первоначальный взнос при оформлении ипотечного кредита, сообщили в семье. В очереди на получение выплаты Хайруллины состояли с мая 2024 года.

В республике реализуются меры поддержки молодежи, направленные на создание и развитие семей, воспитание детей. Это направление развивается в том числе в рамках национального проекта «Молодежь и дети», ориентированного на расширение возможностей для молодых людей.

Участие в программе добровольное. Претендовать на выплату могут молодые семьи, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий. Возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на момент включения в список претендентов не должен превышать 35 лет. Обязательное условие – наличие собственных средств для оплаты части стоимости жилья, превышающей размер субсидии. Воспользоваться поддержкой можно один раз.

Как сообщили в муниципалитете, за последние годы участниками программы стали несколько семей Лаишевского района. В 2020 году была выделена одна субсидия. В 2023 году свидетельство получила многодетная семья Копыловых из села Усады, в 2024 году – многодетная семья Михайловых из села Сокуры, в 2025 году – семья Гарифуллиных из села Усады, в 2026 году – семья Хайруллиных из Лаишево.

Желающие принять участие в программе могут обратиться в отдел по делам молодежи, спорту и туризму Исполкома Лаишевского района. Контактный телефон: 8 (84378) 2-49-27.