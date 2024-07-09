Семья из Кемерово уже 25 лет ведут семейное фермерство в Татарстане

Семья Мансура и Минзили Фаляхутдиновых из Кемеровской области уже 25 лет вносит свой вклад в развитие сельского хозяйства в Татарстане, а именно в Мамадышском районе. Причем первым капиталом стала нетель, полученная вместо зарплаты, пишет «Татарстан 24».

Глава семьи сначала трудился пастухом и разнорабочим на местной ферме, а его жена дояркой. Сперва пара приобрела одну корову, а через год – вторую. На сегодняшний день у семьи есть целое стадо.

«Я занимаюсь кормлением скота, а жена доит. У нас есть бычки, я заготавливаю сено», — говорит Мансур.

Семья продает молоко местному сборщику по 30 рублей за литр, а односельчанам — по 50 рублей. Также у них есть огород – 30 соток, где они выращивают кормовую свеклу и картошку.

Отметим, что супруги живут вместе уже 65 лет. У них три дочки, которые помогают родителям управлять хозяйством.