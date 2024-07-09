Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Семья из Кемерово уже 25 лет ведут семейное фермерство в Татарстане
Семья Мансура и Минзили Фаляхутдиновых из Кемеровской области уже 25 лет вносит свой вклад в развитие сельского хозяйства в Татарстане, а именно в Мамадышском районе. Причем первым капиталом стала нетель, полученная вместо зарплаты, пишет «Татарстан 24».
Глава семьи сначала трудился пастухом и разнорабочим на местной ферме, а его жена дояркой. Сперва пара приобрела одну корову, а через год – вторую. На сегодняшний день у семьи есть целое стадо.
«Я занимаюсь кормлением скота, а жена доит. У нас есть бычки, я заготавливаю сено», — говорит Мансур.
Семья продает молоко местному сборщику по 30 рублей за литр, а односельчанам — по 50 рублей. Также у них есть огород – 30 соток, где они выращивают кормовую свеклу и картошку.
Отметим, что супруги живут вместе уже 65 лет. У них три дочки, которые помогают родителям управлять хозяйством.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»