Семья из Казани требует компенсацию с клиники за рождение ребенка после вазэктомии

Семья казанцев потребовала у клиники компенсацию за неудавшуюся операцию вазэктомии и ее последствия.

После проведения операции по вазэктомии в одной из известных частных клиник города, у 41-летнего Романа Кудрявцева и его жены, 35-летней Дианы, родился ребенок. После операции анализы показывали, что вероятность забеременеть фактически нулевая. Между тем, беременность наступила. Это стало большой неожиданностью, потому что финансовый быт семьи был налажен с учетом двоих детей.

После известия о беременности повторные анализы Романа показали, что вероятность забеременеть действительно была, о чем врачи не проинформировали. По мнению семьи, это является нарушением их репродуктивных прав.

«Я делаю тест, и он положительный. Мы поехали в поликлинику и там мне сказали, что во мне развивается новая жизнь. Это был шок. Несмотря на то, что у нас все было под контролем, этот контроль резко исчез. Тем не менее, это был шаг к новой жизни. Муж меня очень поддерживал, и я горжусь этим ребенком. Мы его очень любим», – рассказала «Татар-информу» Диана Кудрявцева.

Она рассказала, что до суда пока дело не дошло – семья надеется урегулировать вопрос с клиникой мирно.