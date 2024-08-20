Семья из Казани поборется за 3 млн рублей на СТС

фото: АО "СТС"

В субботу в 11:00 на СТС премьера спортивно-развлекательного шоу «Семейные игры. Битва за олимп», в котором 18 семей со всей России вступят в борьбу за 3 миллиона рублей. Среди участников — семья Дмитриевых из Казани.

В шоу участвуют Анна Дмитриева, её сыновья и бабушка Нина. Заявку подавали дети — братья-близнецы Мартин и Марк. 13-летние школьники — волонтёры, любят играть в шахматы и бегать по утрам, увлекаются рисованием и рыбалкой, сочиняют стихи и песни. «Мы любители побегать, покататься на велосипедах, — признаётся Анна. — С детства прививала любовь к спорту сыновьям. Они никогда не могли усидеть на месте, лет с четырёх начали бегать, потом появились велосипеды, самокаты, зимой лыжи. Стараемся в выходные с палатками выбираться, рыбачим».

Ведущими телепроекта стали Александр Пушной, Валя Карнавал и Василий Артемьев, а главным арбитром — Мария Киселёва. В новом шоу команды из четырёх родственников в возрасте от 10 до 65 лет ждут 8 отборочных игр, 3 полуфинала и суперфинал. Герои столкнутся с 5-метровыми смайликами, пройдут прозрачный лабиринт с закрытыми глазами, соберут пазлы 3 метра высотой, примерят 20-килограммовые костюмы сумоистов, прокатятся в 3-метровых зорбах и постреляют из гигантских пушек мячами.

«Мы с родными тоже всегда с удовольствием участвуем в спортивных конкурсах и мероприятиях, — говорит трёхкратная олимпийская чемпионка Мария Киселёва. — В целом такое времяпровождение — это не только про оздоровление тела, но и про очень важный смысл — сплочение. У всех нас такой бешеный ритм, столько дел, но общение с семьёй — самое главное и ценное. И я рада, что наш проект об этом напоминает».

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