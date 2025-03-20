Семья из Канады объяснила свой переезд в Россию

Семья Ганицевых из Канады в 2021 году перебралась в Россию, устрашившись доступности детям информации о ЛГБТ* и возможности назначения подросткам гормональной терапии (с последующей операцией по смене пола). Об их судьбе рассказал телеканал RT.

Александр Ганицев родился в Молдове, а его супруга Любовь – уроженка Украины. Впрочем, познакомились и поженились они уже в Канаде. Александр работал IT-специалистом, а его жена трудилась детским психотерапевтом.

Испугавшись за будущее двоих сыновей и дочери, супруги сначала перевели их на домашние обучение, а затем и вовсе решили, что Россия – «единственная страна, где можно спокойно жить, работать и воспитывать детей».

Придя к такому выводу, Ганицевы переехали в Липецкую область. Они поселились в деревне у реки Воронеж и теперь планируют заниматься развитием экотуризма.

*Экстремистская организация, запрещенная в России. В конце ноября 2023 года Верховный суд РФ увидел в соответствующем явлении «международное общественное движение» и принял решение о его запрете.