Семья из Индии хочет вернуть выданный правительству Британии заем 1917 года

Семья Рутия из индийского города Сехор (штат Мадхья-Прадеш) намерена обратиться к британскому правительству с просьбой вернуть заем, предоставленный Соединенному Королевству более века назад. Об этом со ссылкой на индийский телеканал сообщает «ТАСС».

По словам Вивека Рутии, его дед – один из богатейших купцов начала XX века Сет Джуммалал Рутия – в 1917 году передал британской администрации 35 тыс. индийских рупий. Средства были оформлены как «военный заем», и на тот момент эта сумма считалась колоссальной.

Факт сделки подтверждают сертификаты и переписка, обнаруженные в семейном архиве. Как утверждают наследники, ссуда так и не была возвращена. С учетом инфляции, изменения стоимости золота и накопленных процентов сумма долга на сегодняшний день может исчисляться миллионами рупий.

В настоящее время семья готовит юридическое уведомление властям Великобритании. Наследники указывают на «редкий и сложный случай» задолженности между колониальным правительством и частным лицом, возникшей еще до обретения Индией независимости.