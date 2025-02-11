Воспитавшая 12 детей семья речников из Чистополя отметила полувековой юбилей

В Чистопольском дворце бракосочетания 7 февраля принимали поздравления золотые юбиляры – Лев и Тамара Гущины. Поздравить юбиляров пришли их дети, внуки, а также руководитель ТОС №7 «Микрорайон Водников» Татьяна Махласян.

С тех пор, как молодые Лев и Тамара связали свои судьбы узами брака, прошло много лет. В день юбилея им предоставили возможность вновь вспомнить тот трогательный момент, когда рождается семья. Для юбиляров прозвучал марш Мендельсона. Они, как и 50 лет назад, дали друг другу клятвы любви и верности, по заведенной традиции расписались в памятной книге почетных юбиляров.

Чета Гущиных – пример счастливой семьи. Семья речников – своим трудолюбием, знаниями, добротой они заслужили уважение жителей. Эта пара, прошедшая все трудности рука об руку, преодолевшая все невзгоды, смогла прожить вместе так долго благодаря мягкости, уступчивости и большой любви. Лев Сергеевич и Тамара Михайловна воспитали 12 детей.

Все они – Данил, Анна, Алексей, Сергей, Антон, Андрей, Николай, Надежда, Кирилл, Владислав, Ольга – окончили речное училище, как и папа, работали на пассажирском теплоходе «Бородино».

Семейный очаг хранит и поддерживает любящая женщина, супруга, мама и бабушка Тамара Михайловна. Огромная ответственность ложится на ее плечи. Теплом человеческого сердца наполняет она дом. Доброта, уют, радость – все это создается ее любовью.

«В семье главное – доверие и взаимная выручка», – рассказала о секретах крепкого брака Тамара Гущина.

Самыми яркими моментами в семье она может назвать события, когда дети образовывают свои новые семьи, а также рождение долгожданных внуков.

«Помогать и поддерживать друг друга во всем» – это главный совет, по мнению детей, который они несут через свою жизнь.

«Многодетная семья Гущиных – одна из самых уважаемых семей нашего муниципального района. Ведь Лев Сергеевич и Тамара Михайловна достойно воспитали 12 детей. Тамара Михайловна – обладательница медали «Ана даны» – «Материнская слава», Ордена «Материнская слава» III степени. По ходатайству главы Чистопольского муниципального района семья Гущиных в 2024 году была награждена Медалью «За любовь и верность», – отметила в беседе с «Татар-информом» начальник отдела ЗАГС Чистопольского района Ильмира Ярмушева.

По словам собеседницы агентства, родословная этой семьи интересна не только тем, что члены семьи связаны нитями родства, но и профессией: члены семьи и в довоенные, и военные годы, и в настоящее время работают на речном флоте.

«Глава семьи Лев Сергеевич с раннего детства мечтал стать капитаном, отправиться в кругосветное путешествие, побывать в разных странах. Поэтому для осуществления своей заветной мечты после окончания школы поступил в профессиональное училище №5, а затем окончил Казанский речной техникум. До сих он предан своей профессии, трудится в речном порту командиром крана», – поделилась Ильмира Ярмушева.

«В прекрасный юбилей хочется выразить им слова благодарности и пожелать еще долгих лет счастливой совместной жизни», – добавила начальник отдела ЗАГС.

Во Дворце бракосочетания Чистополя в рамках партийного проекта «Крепкая семья» чествуют супружеские пары, отмечающие юбилеи совместной жизни.

«Семья» – один из национальных проектов России, его реализация началась 1 января 2025 года и продолжится до 2030 года. Он станет расширенным продолжением нацпроекта «Демография», завершенного в прошлом году. Главные задачи этого национального проекта – обеспечить устойчивый рост рождаемости, увеличивать число многодетных семей и рост их благосостояния.