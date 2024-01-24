Семья из Буинска развернули в квартире цех по производству окопных свечей

Фото: © Рустем Ахмадуллин

Людмила Симонова из Буинска вместе с двумя приемными детьми, Костей и Настей Китаевыми, в маленькой квартире развернула целое производство по изготовлению окопных свечей. Материалом для их изготовления являются картон, воск и жестяные банки.

В группе по сбору помощи она пишет сообщения с просьбой помочь с материалом. На эту просьбу откликаются десятки людей. Последний парафин Людмиле доставили от жителей Санкт-Петербурга и Курска. «Даже сотни километров в благом деле не помеха», — отметила женщина.

Фото: © Рустем Ахмадуллин

Активисты уже отправляли готовые свечи в зону СВО, сейчас на выпуске находится очередная партия. Каждую банку они делают с молитвой о здравии и скорейшем возвращении солдат.

«У людей много работы и забот, а я дома, и для нас с детьми это не работа. Это наш полезный отдых и маленький вклад в победу», — уверена Людмила Симонова.

Фото: © Рустем Ахмадуллин

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Буинском районе на уроках технологии начали изготавливать трости для бойцов СВО.

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.

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