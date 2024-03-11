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Семья из Буинска изготавливает сухой армейский душ для бойцов СВО
Семья Симоновых с приемными детьми из Буинска изготавливает сухой армейский душ в квартире. Годом ранее они изготавливали окопные свечи.
«Сохранить здоровье наших бойцов — это очень важно. А ведь соблюдение гигиены тоже помогает улучшить самочувствие, плюс, это своего рода профилактика: когда боец чистый, лишние болячки к нему точно не прилипнут», — подчёркивает Людмила Симонова.
На помощь пришли неравнодушные жители города, которые в свое свободное время всегда стараются помогать. Для изготовления сухого душа материалы собираются со всего района, дорнит и гели заказывают из других городов России.
«На сегодняшний день мы передали в волонтерский пункт 2 220 штук готовой продукции», — рассказала Людмила.
Волонтер Любовь Гришина в свободное от работы время спешит на помощь, теперь она уже знает все тонкости изготовления душа.
«Губку мы делаем из дорнита. Лучше использовать ткань плотностью 250 или 300 г/м², нам дорнит заказали неравнодушные жители. Дальше разрезаем на квадраты 20 на 20 см, потом складываем и убираем в зип-пакет. Затем набираем в шприц 2 мл моющего лосьона для ухода и добавляем в свёрнутую салфетку. Распределяем, выпускаем воздух и запаковываем. Получается мочалка», — рассказала о процессе активистка.
В планах у волонтеров сделать еще 1 тыс. пакетиков сухого армейского душа.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Рустема Ахмадуллина.
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