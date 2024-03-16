Выигравшая машину на выборах Президента РФ Флюда Гардисламова: Наверное, это дар мамы!

Жительница села Новое Курмашево Актанышского района Флюда Гардисламова стала первым победителем конкурса «На выборы всей семьей!» и выиграла автомобиль Lada Vesta.

Флюда и Алмаз Гардисламовы по уже сложившейся в их семье традиции ходили голосовать вместе. Сделали фотографию на память. По словам нашей собеседницы, в тот момент они еще не думали об участии в конкурсе, и конечно, не могли себе даже представить, что станут обладателями ценного приза.

«Я слышала о конкурсе, была знакома с условиями. Хештеги #ТатарстанАлга #Гаилә БеләнСайлауларга #всейсемьейнавыборы тоже запомнились. Когда вернулись домой, в соцсетях заметила, как другие выкладывают свои семейные фото с избирательных участков, и подумала - я тоже могу так сделать. Выложила фото, и забыла об этом. Даже не знала, что вечером будут разыгрывать автомобиль», – рассказывает Флюда.

Победа в конкурсе стала для семьи приятным сюрпризом. Женщина не сразу поверила, что именно ей улыбнулась удача.

«Стала получать поздравления, множество сообщений в мессенджерах. Совсем незнакомые мне люди отправляли сообщения в ВКонтакте. Мы удивились, и обрадовались, но и не верилось, конечно. Позвонили нашей односельчанке Эльмире, а она снимала ход розыгрыша на телефон. Показала видео, и тогда уже мы убедились окончательно», – рассказывает она.

Флюда Гардиславмова поделилась, что 15 марта - день рождения ее покойной матери.

«Мне мои дети говорят, что бабушка отправила подарок на свой день рождения. Маму я никогда не забываю, всегда посвящаю ей свои молитвы», – говорит собеседница.

Флюда Гардисламова - учительница, работает в школе села Татарские Ямалы. На работу ездит на личном автомобиле. Муж Алмаз - сотрудник пожарной службы, тоже добирается на работу в село Татарские Суксы на своей машине. В этом году они планировали обновить семейный транспорт. После выигрыша они решили, что на новой «Ладе» будет ездить глава семьи.

«Для нас выиграть машину стало счастливым событием. Спасибо тем, кто в Год семьи организовал такой конкурс. Все идите на выборы, голосуйте. Конкурс проходит еще 16 и 17 марта, вы тоже можете стать обладателями ценного приза - автомобиля», - призывает Флюда Гардисламова.

Ключи от автомобиля победительнице торжественно вручат 17 марта в прямом эфире телеканала «Татарстан - Новый век».

Лейсан Газизова / газета Актаныш