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Общество 16 марта 2023 15:53

Семья и образование: с какими вопросами обращаются татарстанцы к детскому омбудсмену

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Более 1,7 тыс. обращений граждан поступило в адрес уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан за прошлый год. Большинство из них касались права на семью и семейных ценностей. Об этом сообщила сегодня детский омбудсмен РТ Ирина Волынец на заседании Комитета по социальной политике Государственного Совета Татарстана в Казани.

«На контроль взято 358 обращений, из них решены положительно 49%. Остальные обращения остаются на контроле уполномоченного по правам ребенка и решаются во взаимодействии с органами прокуратуры, субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — проинформировала докладчица.

Кроме того, обращения татарстанцев в 2022 году касались вопросов образования, жилищных условий и социального обеспечения. Для сравнения — за 2021 год в адрес уполномоченного по правам ребенка в Татарстане поступило свыше 2,1 тыс. обращений.

#Ирина Волынец
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