«Семья – главное богатство»: столетие отметила жительница Лаишевского района

В селе Тангачи Лаишевского района отметили вековой юбилей уважаемой жительницы – ветерана Великой Отечественной войны и труженицы тыла Елены Федоровны Михеевой. В дом к столетней юбилярше пришли гости с поздравлениями, подарками и словами благодарности.

Торжественное поздравление передала заместитель главы района Татьяна Бурганова. Вместе с теплыми словами она вручила имениннице поздравительные открытки от Президента России Владимира Путина, Раиса Татарстана Рустама Минниханова и главы района Ильдуса Зарипова.

«Ваша жизнь – пример стойкости и доброты. Низкий поклон вам за ваш подвиг и мудрость, которую вы передаете молодежи», – сказала Татьяна Бурганова, обращаясь к Елене Федоровне.

Елена Михеева родилась в 1925 году в семье председателя колхоза. Вспоминать довоенные годы она может с теплотой – до тех пор, пока в ее жизнь не ворвалась война. В 16 лет она уже копала окопы в Апастовском районе, вместе со взрослыми женщинами и подростками. А в апреле 1942 года была мобилизована в Казань – служила в пожарной команде Управления пожарной охраны МВД ТАССР.

За проявленные мужество и отвагу удостоена медали «За Победу над Германией». Это скромная, но весомая награда – свидетельство ее личного вклада в Великую Победу.

После войны Елена Федоровна вернулась в родное село. Вышла замуж за фронтовика Михаила Федосеевича, с которым прожила вместе 48 лет. Вместе они вырастили троих детей. Работала техничкой в местном клубе, но, как говорят родные, главным ее призванием всегда была семья.

«Она никогда не жаловалась, все делала молча, с душой. Вся наша семья держится на ней», – делятся родные.

Сегодня рядом с Еленой Федоровной – дети, пятеро внуков, восемь правнуков и уже шестеро праправнуков.

Ее жизненный путь, наполненный трудом, стойкостью и заботой о близких, стал настоящим примером для целых поколений.