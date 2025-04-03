Семья Газымовых получила путевку в хадж за лучшее оформление к Рамадану

В Духовном управлении мусульман РТ наградили победителя и финалистов конкурса «Нурлы Рамазан» на лучшее оформление общественных мест. Победителем была признана семья Газымовых из села Баланны Муслюмовского района. Им вручили путевки в Хадж.

Джамиль хазрат и его супруга Гузель ханум оформили к празднику не только свой дом, но и придомовую территорию, а также мечеть. Ворота, забор украсили словами «Рамазан» и «Сүбхәналлаһ», которые видны издалека. К конкурсу чета Газымовых готовилась два месяца. Жюри отдало им преимущество за масштабность оформления.

«Мы не участвовали ради хаджа. Чтобы было красиво, чтобы люди видели наш праздник», – говорит Джамиль хазрат Газымов.

В результате, если раньше на таравих-намазы в мечети собирались по 10-15 человек, в этом году - больше 30 сельчан.

Газымовы намерены участвовать в конкурсе и в следующем году. Кроме того, Джамиль хазрат учредил в селе такой же конкурс. Пока желание участвовать в нем изъявили три семьи.

Среди девяти финалистов конкурса «Нурлы Рамазан» есть мечети и частные дома. Им вручили грамоты и памятные подарки. Работы присылали из Казани, Арского, Буинского, Пестрчинского, Кукморского, Сабинского районов. Всего поступило 38 заявок, 21 из них - от религиозных организаций. Самыми активными участниками стали Казань, Елабужский, Мамадышский, Чистопольский районы.

Айнур Замалтдинов