Семья Фаляхиевых из Тюлячей: Дети приносят счастье и достаток в наш дом

Семья Фаляхиевых из села Старые Зюри Тюлячинского района РТ воспитывает пятерых детей. Сегодня Фаляхиевы приняли участие в телемарафоне, посвященном Году семьи, на канале «ТНВ-Татарстан».

У Фаляхиевых дочь и четыре сына: Зубейда, Билал, Мустафа, Башир и Зубаир. «Мы должны давать воспитание ребенку еще в утробе матери. Если мать читает Коран, ребенок это слышит. На примере родителей дети растут воспитанными. Мы должны приводить на этот свет детей ради довольства Аллаха, растить их. Каждому ребенку Аллах дает свою долю пропитания, поэтому не надо бояться. Дети приносят счастье и достаток в нашу жизнь», — уверена Алсу Фаляхиева.

Мухаммед Фаляхиев преподает физкультуру в сельской школе, 28 лет является имамом в деревне. «Смысл жизни — в движении. Детей мы тоже к этому призываем. Вдохновляем их на победы, и у нас уже есть успехи», — сказал глава семьи.

«Все свои дела мы делаем вместе с семьей. С мужем выполняем все сообща. Моя дочь — моя правая рука. Она помогает готовить, ухаживать за братьями, а старший сын уже помощник в хозяйстве. Мы также вместе составили свою родословную. Искали информацию в архивах. Основные данные получили в Москве», — рассказала Алсу Фаляхиева.

В студию Фаляхиевы принесли символ своей семьи — тугру, выполненную арабицей. «Выяснили 11 поколений по линии моего отца. Сейчас ищем по линии моей жены, дошли до 9-го поколения», — пояснил Мухаммед Фаляхиев.

Гульнар Гарифуллина