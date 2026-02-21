«Семья – это тыл любого мужчины»: как ветерану СВО помогли адаптировать жилье в Пестрецах

Ветеран специальной военной операции из Пестрецов Сергей Галкин получил тяжелое ранение и сегодня ходит с протезом на правой ноге. Несмотря на это, он старается выполнять по дому всю тяжелую работу, хотя быстро устает. Значительную поддержку в быту семье оказал татарстанский филиал Фонд «Защитники Отечества», обеспечив адаптацию жилья.

В доме Галкиных появился целый комплекс «умной» техники: робот-пылесос, система открытия окон и штор, умные розетки и выключатели. Всем этим семья управляет через колонку и приложение в смартфоне. Кроме того, ветерану предоставили компьютер, регулируемый стол, функциональное кресло, стульчик для душа, а также датчики дыма, воды и газа. Всего – 30 позиций оборудования.

«Я про эту программу знать не знал, – признается Сергей. – Приехала комиссия, замерили все, что им надо. И месяца не прошло – сами все привезли, настроили, установили за один день. Объяснили, как пользоваться. Очень удобно. Не надо ходить ногами, чтобы пропылесосить. Сказал Алисе – и она начинает пылесосить. А я тем временем занимаюсь своими делами. Или элементарно: лежишь, в комнате душно, и, не вставая, даешь команду открыть окно. Новой техникой довольны все – и я, и жена, и дети».

Техника облегчает быт, но не заменяет человеческой поддержки. Главной опорой Сергей называет семью. Его дочери Виктории 20 лет, она учится на третьем курсе Казанского федерального университета, золотая медалистка и стобалльница, в вузе получает только отличные оценки и повышенную стипендию. Сыну Дмитрию 18 лет, он заканчивает колледж и после получения диплома планирует пойти в армию.

До мобилизации Сергей Викторович работал водителем в дорожной организации. Срочную службу в молодости он проходил сапером, поэтому при распределении на СВО попросил направить его в саперную роту.

«Когда вышел на свое первое направление, я обезвредил 58 противотанковых мин, – рассказывает ветеран. – На задания ходили как на работу. Немного отдохнешь – и снова на передовую. Перед последним выходом было чутье, не хотелось идти. Но приказ есть приказ, он не обсуждается. Собрались, пошли. Нас было трое. Когда возвращались, не услышали «птичку».

Взрыв прогремел рядом с военнослужащим. Он почувствовал сильную боль в ноге, самостоятельно перебинтовался и наложил жгут. Вскоре на помощь подбежали бойцы из другой группы, до медиков раненого несли около двух часов.

О боевом пути Сергея напоминают награды: орден Мужества, медаль Суворова и медаль «За разминирование», которую он считает самой дорогой для себя.

В разлуке семья провела полтора года. Отъезд Сергея совпал с выпуском детей из школы и их поступлением в новые учебные заведения. Дома тяжело переживали отсутствие мужа и отца. Супруга Ляйсан писала ему каждый день – утром, что ушла на работу, вечером, что вернулась. Эти сообщения были не отчетом, а способом сохранить связь. Когда появлялась связь, Сергею было важно читать вести от родных.

После ранения жена часто ездила к нему в госпиталь, а затем супруги вместе вернулись домой.

«Сейчас, когда он рядом, все в жизни прекрасно и легко. С работы не то что идешь, а бежишь домой, – говорит Ляйсан. – Я всегда ему говорю: «Ты мой герой». Потому что пройти этот путь нелегко. Он сильный, боец, никогда не сдается».

«Семья – это тыл любого мужчины», – добавляет Сергей.

Сегодня он сам водит машину, ездит к врачам, занимается ремонтом в доме. Зимой почти каждый день выходит чистить снег во дворе. «Погода нынче такая, скучать не дает».

Материал подготовлен при участии Люции Сиразеевой.