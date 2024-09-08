Семья Целищевых отмечена спецпризом в акции «Всей семьёй на выборы»

Алина Целищева из Менделеевска выиграла робот-пылесос за фото в рамках республиканской акции «Всей семьёй на выборы».

Группа в соцсети «ВКонтакте» «Татарстан Алга» объявила победителей в специальной номинации «Самая дружная семья». Фотоконкурс #ВсейСемьейНаВыборы #ТатарстанАлга приурочен к Году семьи 2024.

Семья Целищевых была отмечена спецпризом — робот-пылесосом Xiaomi.

Фото предоставлено пресс-службой Менделееского района РТ.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.