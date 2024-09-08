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Семья Целищевых отмечена спецпризом в акции «Всей семьёй на выборы»
Алина Целищева из Менделеевска выиграла робот-пылесос за фото в рамках республиканской акции «Всей семьёй на выборы».
Группа в соцсети «ВКонтакте» «Татарстан Алга» объявила победителей в специальной номинации «Самая дружная семья». Фотоконкурс #ВсейСемьейНаВыборы #ТатарстанАлга приурочен к Году семьи 2024.
Семья Целищевых была отмечена спецпризом — робот-пылесосом Xiaomi.
Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.
ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».
Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.
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