Семья бойца СВО получила ключи от новой квартиры в Алексеевском районе РТ

В Алексеевском районе Татарстана состоялось заселение 24-квартирного жилого дома. Ключи от новых квартир получили семьи работников предприятия. В их числе — семья Алексея Булыгина, который участвует в специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале рассказала глава района Сергей Демидов.

Дома героя ждут родители, супруга и двое детей.

Многоквартирный дом построен за счет средств «Алексеевскдорстроя». Это не первый и не последний «дом дорожников». Один из них сдан и заселен в прошлом году, один — в этом, а в стадии строительства находятся еще два.

Уникальность собственной жилищной программы предприятия заключается в льготных условиях оплаты квадратных метров: каждые пять лет списывается от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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