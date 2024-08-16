Семья бойца СВО из Нурлатского района завела на ферме страусов и павлинов

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

В личном подсобном хозяйстве Синдрявкиных в селе Бутаиха Нурлатского района обитают экзотические для Татарстана пернатые. Во дворе гуляет длинноногий страус, в одном уголке — павлины, с гребешками, напоминающими корону, рядом — разноцветные фазаны. Есть и декоративные голуби с пышными хвостами, цесарки.

Страусы эму могут обитать не только в Австралии, но и в Татарстане с его 40-градусными морозами. Хозяйка Лариса Синдрявкина в этом убедилась на собственном опыте. Эта птица у Синдрявкиных живет уже полтора года и стала любимым питомцем членов семьи.

«В отличие от больших африканских страусов, эму намного спокойнее. За все это время мы еще ни разу не столкнулись с его агрессией. Мы его купили в Казани в возрасте двух недель, вернее, сын подарил. Сначала не могли понять, какого пола эта птица, ведь самцы и самки друг от друга даже по окрасу пера, голосу почти не отличаются. Однако потом мы поняли, что это самец. Мы его нежно называем Малышом. Очень умный, шустрый. Например, научился открывать дверной крючок. Начали двери завязывать веревкой, так он научился их распутывать, — рассказывает Лариса Геннадьевна. — Зимой, конечно, на улицу выпускаем по погоде. В холодное время держим в сарае, в морозы включаем лампу для обогрева».

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

Сельчане уже привыкли видеть во дворе Синдрявкиных гуляющую австралийскую птицу. А вот их коровы никак не могут ужиться с «иностранкой».

«Не знаю почему, но когда эму во дворе, коров невозможно загнать. Приходится сначала закрыть его в сарае», — говорит Лариса Синдрявкина.

Хотя своими размерами он и отличается от остальной домашней птицы, в кормлении разницы особо нет.

«Как и другой птице, даем фураж. Из овощей предпочитает капусту. Весной с аппетитом клевал одуванчики. В корм идут и огурцы, кабачки», — отмечает хозяйка.

Лариса Синдрявкина хорошо знает характер и предпочтения каждой птицы в своем хозяйстве. Например, павлинам нравится клевать подсолнухи. Самку и самца купили только этой весной. Они совсем молодые, поэтому их хвосты еще не такие пышные, как в сказке. Однако хозяйка почерпнула уже много информации об этой птице и говорит, что у самца хвост должен вырасти очень красивым.

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

О кладке яиц и зимовке пока тоже сказать не может, ведь и это зависит от особенностей птицы. А вот голуби по соседству откладывают только по два яйца, сейчас некоторые из них заняты выводком. И вот что интересно: яйца высиживает самец.

Фазаны же от всех отличаются радужным окрасом, их Ларисе Синдрявкиной посоветовал приобрести супруг, он сейчас находится на спецоперации. Оказывается там, где он служит, такие птицы встречаются часто.

Кроме названных выше пернатых, есть и цесарки (их вывели в инкубаторе из купленных яиц), индюки, куры, гуси. Хозяйка успевает ухаживать и за крупным рогатым скотом, их 9 голов, кроликами, овцами, козами. Когда супруг Сергей добровольно встал в ряды защитников Отечества, все хлопоты легли на ее плечи и младшего, 14-летнего сына Егора, но хозяйство уменьшать они не собираются.

«Для нас это уже привычный труд. С утра выходишь и делаешь всю работу. Пока ходишь среди живности, забываешь про все жизненные проблемы, переживания. С каждым разговариваю, каждого глажу, — рассказывает Лариса. — А экзотические птицы особенно красивы, невозможно не любоваться ими».

Наверное, страсть к выращиванию цветов тоже идет от любви к красоте. Палисадник и большая комната в доме утопают в цветах. Нисколько не ленясь, она ухаживает и за ними. И нисколько не жалеет, что порядка 30-ти лет назад переехала из города Трехгорный Челябинской области в Бутаиху. Течение монотонной сельской жизни ей по душе.

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной