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Общество 17 июня 2025 14:59

Семья бойца из Пестречинского района узнала о его представлении к званию Героя СССР

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Фото предоставлено Гульшат Куделькиной

Уроженец деревни Черемышево Пестречинского района Татарстана Федор Кулагин в годы Великой Отечественной войны был представлен к званию Героя Советского Союза. Об этом сообщили поисковики, занимающиеся восстановлением данных о фронтовиках.

Ранее эта информация не была известна родственникам. В редакцию районной газеты обратились добровольцы, и вместе с ними журналисты установили контакт с семьей ветерана. Родную сестру участника войны Александру Самойлову и его племянника Владимира Семенова помогла найти жительница соседнего села Салкын-Чишма Таслима Сайфуллина.

Фото предоставлено Гульшат Куделькиной

Федор Кулагин прошел войну в составе танковых войск, был награжден орденом Красного Знамени. После возвращения домой работал председателем сельсовета. Умер он в возрасте 24 лет.

«Конечно, помню лицо. Нас восемь человек было в семье, он был добренький – Феденька. Нас всех любил. В район вызывали в марте, и они попали в такую пургу, что у него голова простыла. Умер он дома», – рассказала его младшая сестра.

Похоронен Кулагин на сельском кладбище в Черемышево рядом с отцом, который также воевал. В семье хранят память о герое и гордятся его подвигом.

Материал подготовлен при участии Гульшат Куделькиной

#Великая Отечественная война #80-летие Победы #пестречинский район
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