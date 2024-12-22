Семья Байназаровых: Мы коллеги по творческому цеху и хорошо понимаем друг друга

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Творческая семья Гульнары и Ильнура Байназаровых приняла участие в марафоне, посвященном Году семьи. Молодая пара пришла в студию радиостанции «Болгар радиосы» вместе со своей маленькой дочерью Зальхизой.

Гульнара Байназарова — солистка Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая, а Ильнур — поющий артист Татарского государственного театра имени Карима Тинчурина.

По их словам, работая в одной сфере, но в разных организациях, они не испытывают каких-либо трудностей. «Мы понимаем друг друга, советуемся во многих вопросах», — говорят они.

Ведущие радио «Болгар радиосы» вручили новогодний подарок Зульхизе и спросили у маленькой гостьи студии, что она попросила в своем письме у Деда Мороза. Девочка ответила: «Я попросила у Деда Мороза iPad и платье». В ответ взрослые пошутили: «Аппетит хороший».

В качестве музыкального подарка молодые артисты исполнили отрывок из джаз-спектакля «Башмачки» на музыку Джаудата Файзи и либретто Тази Гиззата.

Камила Билалова