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Семья Байназаровых: Мы коллеги по творческому цеху и хорошо понимаем друг друга
Творческая семья Гульнары и Ильнура Байназаровых приняла участие в марафоне, посвященном Году семьи. Молодая пара пришла в студию радиостанции «Болгар радиосы» вместе со своей маленькой дочерью Зальхизой.
Гульнара Байназарова — солистка Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая, а Ильнур — поющий артист Татарского государственного театра имени Карима Тинчурина.
По их словам, работая в одной сфере, но в разных организациях, они не испытывают каких-либо трудностей. «Мы понимаем друг друга, советуемся во многих вопросах», — говорят они.
Ведущие радио «Болгар радиосы» вручили новогодний подарок Зульхизе и спросили у маленькой гостьи студии, что она попросила в своем письме у Деда Мороза. Девочка ответила: «Я попросила у Деда Мороза iPad и платье». В ответ взрослые пошутили: «Аппетит хороший».
В качестве музыкального подарка молодые артисты исполнили отрывок из джаз-спектакля «Башмачки» на музыку Джаудата Файзи и либретто Тази Гиззата.
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