Семья Бабаниязовых из Мамадыша награждена медалью «За любовь и верность»

Фото: пресс-служба ЗАГС Кабмина РТ

Официальное празднование Дня города Мамадыш началось с торжественного момента – вручения медали «За любовь и верность». В этом году награды удостоилась семья Бабаниязовых – Альфат Ахметович и Лена Хаевна. Об этом сообщает пресс-служба ЗАГС Кабмина РТ.

История их жизни началась с простой случайности: молодой инспектор ГАИ подвез после августовской конференции молодую учительницу, только что приехавшую в деревню по распределению. С тех пор они вместе. Альфат Ахметович более 25 лет возглавлял Мамадышское МРЭО ГАИ, а Лена Хаевна посвятила свыше 40 лет работе в школе, став ветераном труда и отличником народного просвещения.

Бабаниязовы воспитали трех дочерей и вырастили семерых внуков. Все они живут и трудятся в Мамадыше: старшая дочь Гузель работает бухгалтером в филиале АО «Татспиртпром», Зульфия – медсестра в ЦРБ, Гульназ после долгой службы в органах внутренних дел посвятила себя семье.

Супруги, отметившие этим летом 53-ю годовщину брака – урановую свадьбу, и на заслуженном отдыхе остаются активными: занимаются хозяйством, огородом и внуками. Главным секретом семейного счастья они называют доверие, верность и бережное отношение к семейным ценностям.

Медаль вручил глава района Вадим Никитин, подчеркнувший значимость семьи Бабаниязовых для общественной жизни Мамадыша. Торжество завершилось символично: супруги выпустили в небо белых голубей – как знак любви, мира и добра.