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Семья Аглиуллиных: Пусть выборы станут хорошей семейной традицией
На телемарафоне «Всей семьей на выборы!» на канале «ТНВ» семья Аглиуллиных рассказала о важности участия в выборах и традициях своей семьи.
«Мы с утра уже успели в деревне помочь родителям, а потом сходить проголосовать. Эчпочмаки тоже подоспели. Для нас выборы - это большой праздник, мы стараемся нашим детям объяснить их важность. Потому что это основа нашего будущего. Пусть участие в выборах станет хорошей семейной традицией», – пожелала хозяйка дома.
По словам Аглиуллиных, одна из семейных традиций - песни под гармонь, этот инструмент появился у них 14 лет назад и ни один праздник с тех пор не проходит без мелодий гармони. В прямом эфире Алиуллины исполнили песню под аккомпанемент главы семьи.
У Аглиуллиных два сына. Старший Аяз стал победителем конкурса «Татар сүзе», а также он снимается в передачах детского телеканала «Шаян ТВ».
«Любовь к родному языку идет от семьи. В семье мы говорим только на татарском. Родители общаются на татарском, поэтому я тоже люблю свой родной язык. Мы с моим младшим братом свободно говорим на татарском», – рассказал Аяз Аглиуллин.
«Мы гордимся тем, что живем в Татарстане. У нас есть все, что пожелаешь - культурные мероприятия, кино, передачи на родном языке», – констатировали гости эфира.
8 сентября в Татарстане проходят выборы депутатов Государственного Совета РТ VII созыва. 50 депутатов будут избраны по партийным спискам, еще 50 – по одномандатным избирательным округам.
Камиля Билалова
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