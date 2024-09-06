Семья Абрамовых: Самой необычной просьбой бойцов СВО стали тюбинги

Ирина и Евгений Абрамовы приняли участие в работе Информационного центра ЦИК России. В Москву победители конкурса «Всей семьей на выборы!» приехали вместе с детьми, включая самую маленькую. С многодетной семьей пообщалась глава ЦИК России Элла Памфилова.

Напомним, семья Абрамовых работают педагогами в школе-интернате для детей с ОВЗ. Воспитывают пятерых детей. Кроме того, в родном селе они организовали волонтерское движение в поддержку бойцов СВО.

В начале 2024 года семья приняла участие в конкурсе видеороликов о семье от ЦИК РТ. Одержав победу, Ирина и Евгений Абрамовы получили приглашение от председателя ЦИК России посетить штаб избиркома в столице страны.

Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев в беседе с «Татар-информом» отметил, что татарстанцы активно ходят на выборы всей семьей. Он также надеется, что семья Абрамовых расскажет о сложившихся в республике традициях.

«Сегодня начинается ответственная работа по проведению избирательной кампании, единого дня голосования. Вот так вот хорошо получилось, что наша семья — победитель конкурса „Всей семьей на выборы“. Сегодня встречает их [председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации] Элла Памфилова. Я надеюсь, они расскажут, как проводился этот конкурс, как он действительно влияет на то, что у нас в Татарстане ходят голосовать семьями. Старшее поколение показывает младшему, что выборы — это не только конституционное право, это еще и гражданский долг, воспитывает патриотизм. Поэтому я очень горд за нашу семью Абрамовых из Татарстана. И надеюсь, что под этим хорошим лозунгом „Всей семьей на выборы“ пройдет избирательная кампания», — сказал председатель татарстанского Центризбиркома.

Как позже рассказала Ирина Абрамова «Татар-информу», про объявленный конкурс они узнали перед выборами президента РФ.

«Руководитель республиканского конкурса красоты материнства и семьи «Нечкэбил» Изольда Павловна прислала нам положение, что ЦИК РТ объявляет конкурс и мы решили поучаствовать. Сняли свой видеоролик, отправили, а позже оказалось, что мы заняли 1 место. В положении как раз была заявлена поездка в Москву, но мы не думали, что все будет так официально», - признается Ирина.

Она также поделилась, как их семья организовала сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО.

«Мы почти 2 года назад создали добровольный волонтерский отряд «Доброшвеи». В отряде трудятся около 400 человек: мы шьем носочки, форму, плетем сети, заливаем свечи. Потом эти все вещи упаковываются и отправляются по спискам солдат. С 15 по 20 сентября у нас ожидается отправка гуманитарной помощи в Херсон. Туда войдет то, что ребята заказали у нас: запчасти, генераторы, инструменты, сети, средства гигиены, в общем, все необходимое», - говорит Абрамова.

Она также поделилась, что самой необычной вещью, которую просили наши бойцы, служащие в зоне СВО, оказались тюбинги. Причем, как оказалось, то, на чем дети катаются зимой, спасает военнослужащим жизни.

«Вот эти тюбинги, на которых наши ребята зимой катаются, спасают жизни солдат там. Ими вытягивают солдата из воды, если военнослужащий начинает тонуть» - рассказала Ирина.

фото и видео: «Татар-информ»