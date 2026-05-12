Общество 12 мая 2026 12:15

Семнадцать членов Правительства Афганистана прилетели в Казань на «КазаньФорум»

Семнадцать членов Правительства Афганистана прилетели в Казань для участия в «КазаньФоруме». Об этом сообщил «Татар-информу» сопровождающий делегацию руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.

«Все члены делегации прилетели в Казань. Завтра примут участие в работе заседаний на "КазаньФоруме". Первым мероприятием будет заседание Межправительственной комиссии Россия – Афганистан», – поделился Хабибуллин.

