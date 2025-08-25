Съемки телесериала на основе пьесы Миннуллина открыли символическим разбитием тарелки

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Церемония разбивания тарелки по случаю начала съемок нового телесериала на основе пьесы Туфана Миннуллина «Ай булмаса, йолдыз бар» («Без луны звезды нам светят») прошла у здания «Татмедиа».

Сериал снимает кинокомпания «Ватан 21 век» совместно с телекомпанией «Татарстан – Новый век» при поддержке Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан. Режиссер – Александр Далматов.

Заместитель председателя Госсовета РТ и председатель Комиссии Марат Ахметов назвал символичным то, что официально съемки стартуют в день рождения драматурга.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Есть и символический смысл в том, что наша встреча проходит сегодня. Нам всем не хватает этой великой личности, его отсутствие ощущается, потому что он и своим пером, и делом, и словом боролся за нашу нацию. Конечно, даже если бы он не создал ничего, кроме пьесы «Әлдермештән Әлмәндәр», все равно был бы признан легендарной личностью. Но он оставил после себя сильные, полные смысла произведения, которые столетиями будут на сцене», – сказал Марат Ахметов.

По его словам, сегодня и комиссии по вопросам сохранения и развития родных языков, и Государственному совету не хватает таких личностей, как Туфан Миннуллин.

«В комиссии по языкам чувствуется нехватка такой же смелости, как у него. Он нам говорил: «Ребята, вы тоже думаете как я, но вам нельзя об этом говорить, а мне такое к лицу». Не могу сказать, радовался бы он нынешнему положению нашего языка или огорчился бы, потому что ему хотелось видеть нашу нацию еще более сильной, авторитетной, совершенной, а мы же, в свою очередь, делаем что у нас в силах», – подчеркнул Марат Ахметов.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Он рассказал, что и сейчас в республике есть люди, неравнодушные к судьбе татар.

«И хотя и в депутатской деятельности, и высказываниях с трибун чувствуется нехватка Туфана абыя, у нас есть такие, как Ильшат Аминов, Ркаил Зайдулла, пусть и немного уступающие Туфану абыю по смелости, однако неравнодушные судьбе нашей нации, языка, и которые горят этим. Еще не угасла внутренняя сила нашей нации», – добавил Марат Ахметов.

По его словам, в последние года среди татар растет интерес к сфере кино, что отражается и в растущем количестве желающих сниматься в фильмах.

«Снимать телевизионные сериалы – нелегкий труд, но среди наших татар заметен рост интереса, желания сниматься в кино. Мне сказали, что во время кастинга для этого сериала поступилл более тысячи заявок. Значит, у нас есть смелая, способная молодежь, которая желает внести свой вклад, показать себя, раскрыть особенности нашего народа, есть и артисты старшего поколения», – резюмировал Марат Ахметов и пожелал сериалу успехов.

Камиля Билалова