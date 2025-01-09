Съемки сериалов и ТВ-шоу в Голливуде приостановлены в связи с пожарами

В Голливуде приостановлены съемки сериалов и ТВ-шоу из-за пожаров в Лос-Анджелесе, сообщает портал Deadline. Также были отменены премьеры и некоторые мероприятия.

В связи со стихийным бедствием свернули производство сериалов «Анатомия Грея», «Морская полиция» и «Морская полиция: Начало», «Третий лишний», «Фоллаут», «Начальная школа Эбботт», «Доктор Одиссей» и другие. Также отменены съемки ТВ-шоу «Джимми Киммел в прямом эфире» и «После полуночи».

Ущерб пожара ресурс AccuWeather уже оценивает в $52-57 млрд.

«Это уже один из самых страшных лесных пожаров в истории Калифорнии. Еще большее количество строений сгорит в ближайшие дни. На основании числа сожженых зданий и экономических потерь этот пожар может стать самым страшным», — приводит AccuWeather слова главного метеоролога Джонатана Портера.

С учетом потерь от производства сериалов и медиаконтента эта цифра может только расти.

Сообщается, что от пожара по всему Лос-Анджелесу пострадало более 2 тыс. строений.

За время пожара свои дома в Лос Анджелесе потеряли Камала Харрис, Пэрис Хилтон, Билли Кристал, Бен Аффлек и другие.

По информации портала CNN в ночь на 9 января пожар уже уничтожил суммарно около 25 тысяч акров (100 кв. км). Из-за низкой влажности и сильного ветра от огня пострадали район между Малибу и Санта Моника, а также Голливудские холмы.

Лесные пожары начались 7 января. Причины связывают с сезонными ветрами.