Съемки фильма о финской войне «Немая кукушка» в Зеленодольске стартуют в конце сентября

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

В Зеленодольском районе в конце осени начнутся съемки полнометражного фильма по одноименной повести народного писателя Татарстана Зульфата Хакима «Немая кукушка». Съемки кинокартины одобрены Министерством культуры России. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе муниципального образования.

«Съемки должны стартовать в конце сентября. Планируется и зимний период съемок — картина финской войны. При необходимости будут построены локации, как Семрук в Лаишевском районе. У главы Зеленодольского района Михаила Павловича Афанасьева есть опыт, так как сериал „Зулейха открывает глаза“ снимали именно при нем [Афанасьев — бывший глава Лаишевского района — прим. Т-и]. Район обеспечит поддержку», — поделились в администрации.

Художником-постановщиком выступит Альберт Хашпер, продюсером — Ринат Исмаилов (кинокомпания «Миг продакшн»). На данный момент они знакомятся с зеленодольскими селами, выбирают локации.

«Обсудили локации съемок. Наш район обладает уникальными природными данными и самобытностью, что отражает сюжет картины. Уверен, этот проект ждет успех», — прокомментировал глава района Афанасьев.

По сюжету произведения, зимой 1939 года в Карельском лесу встречаются два солдата — парень из деревни Субай, красноармеец Зариф, и защищающий свою родину, Финляндию, снайпер Зиятдин. Два татарина, которые говорят на одном языке, поют одни и те же песни, оказываются по разные стороны фронта. Зрителю предстоит узнать, кто они — враги или братья и что важнее — преданность Родине или национальная солидарность.