Съемки фильма «823» в Сабинском районе продлятся до 19 июля

Съемки полнометражного фильма «823» в Сабинском районе (село Корсабаш) продлятся до 19 июля, об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Фильм по сценарию Валерии Байкеевой основан на произведениях Амирхана Еники и представляет собой три истории разных лет (1908 г., 1941-43 гг., настоящее время), тесно связанные между собой и раскрывающие взаимоотношения одной семьи.

Режиссерами ленты являются Ирек Хафизов и Амир Галиаскаров, в качестве продюсера выступила Миляуша Айтуганова.

Фильм снимается по государственной программе Республики Татарстан «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2020-2023 годы)».