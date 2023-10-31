Семинар о выходе на рынок Китая собрал около 200 предпринимателей Татарстана

Бесплатный очный семинар о выходе на рынок Китая собрал в казанском доме предпринимателя около 200 представителей бизнеса республики. Экспортерам объяснят, как учредить компанию в Китае, проводить международные расчеты и что делать с международными перевозками грузов, сообщила руководитель Центра поддержки экспорта Фонда развития предпринимательства Татарстана Альбина Гергерт.

«В этом году рынок Китая снова стал открытым, сняты карантинные ограничения и наши предприниматели восстановили свои взаимодействия с контрагентами в Поднебесной. Конечно, для выхода на любой рынок существуют свои особенности, и для этого как раз проводится целый комплекс мер для снижения затрат компаний и экспертной консультации в этом направлении», – заявила Гергерт.

Она отметила, что огромным спросом в Китае пользуются продукты питания и сельхозпродукция, а также товары химии и нефтехимии, производимые на территории Татарстана.

«Уже второй год мы проживаем в непростых экономических условиях, что в первую очередь сказалось на предпринимателях, ведущих экспортную деятельность. Но наши предприниматели нигде не пропадают, они быстро переориентировались и нашли новые рынки сбыта, а также изменили логистические цепочки», – отметила первый заместитель министра экономики РТ, директор департамента предпринимательства Наталья Кондратова на открытие семинара.

Сами предприниматели видят огромные перспективы в налаживании торговых отношений с Поднебесной. Так, руководитель компании «Агро Рост Экспорт» Ильдар Саляхов отметил, что его компания занимается экспортом уже четыре года в 15 различных стран, однако рынок Китая кажется ему одним из самых перспективных на сегодняшний день.

«Рынок Китая огромен, более 1,5 млрд населения и очень большие заявки на миллионы тонн продукции. Хочется внести свою частичку в эту страну», – поделился Саляхов.

Отметим, что семинар проходил на площадке центра «Мой бизнес» при поддержке Министерства экономики Татарстана по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», инициированному в 2019 году Президентом РФ Владимиром Путиным.