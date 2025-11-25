Семинар и вечер знакомств «Никах Сердец» состоялся в Казани

В Казани состоялся семинар и вечер знакомств «Никах Сердец». Мероприятие собрало более 55 гостей из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Набережных Челнов, Уфы, Самары, Ульяновска, Тольятти, Нижнего Новгорода и других городов. Об этом сообщает журнал «Магариф».

Программа встречи включала выступления экспертов, участие почетных гостей и уютную праздничную атмосферу с угощениями. Особым гостем стал заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ, председатель Татарской национально-культурной автономии Москвы, заслуженный работник культуры РТ, мастер спорта СССР Фарит Фарисов.

Первая часть встречи была посвящена выбору спутника жизни. Участники обсудили ключевые критерии выбора будущих супругов, роль махра, а также важность характера и осознанного подхода к никаху.

Своими наблюдениями поделились почетный работник общего образования РФ, ветеран труда, педагог с 50-летним стажем, руководитель группы «Зыялы татар мөслимәләре» Нурия Шарибзянова, а также общественный деятель Республики Татарстан по защите прав инвалидов и уязвимых групп населения, защите прав мусульман Руслан Идиятов. Они подчеркнули значение сохранения семейных и национальных ценностей.

Во второй части мероприятия эксперт по семейным отношениям Наиль хазрат Губайдуллин провел семинар «6 глубинных причин семейных разногласий и что с этим делать», где подробно рассказал о причинах конфликтов в семьях и способах налаживания взаимопонимания.

Гости высоко оценили организацию мероприятия, теплый прием и вкусные угощения, поблагодарив организаторов за внимание к каждому гостю и атмосферу вечера.

Растущий интерес к теме брака и семейных ценностей показывает, что подобные встречи будут пользоваться популярностью и в дальнейшем.