Семинар драматургов им. Туфана Миннуллина в этом году работает в Камско-Устьинском районе

Фото: © Рузиля Мухаметова / «Татар-информ»

Всероссийский семинар драматургов имени Туфана Миннуллина в этом году проходит на новой площадке — в поселке Куйбышевский Затон Камско-Устьинского района. Предыдущие три года мероприятие проходило в Высокогорском районе, в селе Малые Битаманы, где находится летний дом Туфана Миннуллина. Камско-Устьинский район — малая родина драматурга, он родился здесь в селе Большое Мереткозино.

«Семинар вернулся в родные края Туфана-аги. Спасибо Ркаилю Зайдулле (председатель Союза писателей РТ — прим. Т-и), который организовал переезд семинара. Спасибо представителям театров, приехавших послушать драматургов», — такими словами открыл мероприятие автор идеи и основатель семинара драматург Данил Салихов.

Гостей поприветствовал бывший глава Камско-Устьинского района Миндел Шамсутдинов, который при жизни Туфана Миннуллина общался с ним много лет. «Для семинара выбрали красивое место в Куйбышевском Затоне, где живут речники. Туфан ага сделал очень многое. Каждая его пьеса многократно ставилась на сценах татарских театров», — сказал он.

Фото: © Рузиля Мухаметова / «Татар-информ»

«Наших драматургов любят критиковать. У нас сегодня около двух десятков драматургов. Но этот сегмент [литературы] слабеет, потому что к национальной драматургии относятся наплевательски. В театр зритель ходит, только когда есть национальная драматургия», — заявил драматург Радиф Сагди.

Ркаиль Зайдулла напомнил, что большой мечтой Туфана Миннуллина было оставить после себя преемников. «Сюда приехали такие драматурги, как Салават Юзеев, Данил Салихов, Радиф Сагди, Хабир Ибрагим. Из Башкортостана приехали наши коллеги. Пусть это будет продуктивным семинаром», — сказал Ркаиль Зайдулла.

Он подчеркнул, что личность Туфана Миннуллина должна предостеречь авторов от создания некачественных вещей. «Давайте стремиться мыслить глобально, поднимать высокие идеи. Если будем писать плохо, будет стыдно перед Туфаном абыем», — сказал он.

Фото: © Рузиля Мухаметова / «Татар-информ»

Флаг семинара в этом году подняли дочь Туфана Миннуллина Альфия Миннуллина и Данил Салихов.

В рамках семинара будут прочитаны около десяти пьес современных авторов. Первой на суд участников семинара свою пьесу представила Айгуль Ахметгалеева.

Послушать произведения драматургов приехали режиссер Альметьевского театра Ильяс Гараев и главный режиссер Нижнекамского татарского драмтеатра Рустам Галеев, а также художественный руководитель и директор Буинского государственного драматического театра Раиль Садриев.

IV Всероссийский семинар драматургов имени Туфана Миннуллина проходит в Камско-Устьинском районе 26 и 27 августа. Семинар был учрежден в 2017 году по инициативе экс-председателя Союза писателей РТ Данила Салихова.